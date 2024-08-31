500 جنيه.. صرف منحة المولد النبوي 2024 لهذه الفئة خلال أيام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، عن موعد وتفاصيل البدء في صرف منحة وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إنه سيتم خلال الأيام القادمة مع نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، صرف منحة وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة 2024.

وأوضح أنه سيتم صرف 500 جنيه قيمة منحة وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال كشف العمال أو مفتشي الوزارة؛ بهدف ضمان توزيع الدعم بشكل عادل وفقًا للمعايير المحددة، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم هذه الفئة المهمة من المجتمع.

وكانت وزارة العمل، استحدثت عددًا من المنح لـ العمالة غير المنتظمة وهي منحة شهر رمضان لـ العمالة غير المنتظمة، ومنحة عيد الميلاد المجيد، حيث وصلت بذلك عدد المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة 6 منح، وهي:

- منحة عيد العمال.

- منحة شهر رمضان المبارك.

- منحة عيد الفطر.

- منحة عيد الأضحى.

- منحة المولد النبوي الشريف.

- منحة أعياد الميلاد المجيد.