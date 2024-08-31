كواليس طرح أول سيارة كهربائية في مصر وهذا سعرها المتوقع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور محمد الغمري، الباحث الرئيسي لمشروع تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، تفاصيل تصنيع السيارة الكهربائية، مؤكدًا أنهم في المراحل النهائية لطرحها.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن أول سيارة سيتم طرحها ستكون سيارة ركاب، ومدى السيارة يمكن أن يصل إلى ٢٠٠ كم ٣٠٠ كم بنسختين، مشيرًا إلى أن سعر السيارة سيبدأ من 200 ألف جنيه وستطرح بنهاية العام الجاري.

وأوضح أن عمر بطارية السيارة يصل إلى 15 عامًا، إضافة إلى أن جسم السيارة تصنيع محلي بنسبة 70%، لافتًا إلى أن السيارة بها شاحن خاص بها وجاري العمل على وضع شواحن سيارات في الأكشاك الموجودة في الشوارع سيكون بالتنظيم مع مرفق الكهرباء بمصر.

واختتم أن تكلفة استهلاك السيارة الكهربائية في الطاقة تقل عن ٢٠ %من تكلفة استهلاك البنزين.