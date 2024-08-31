ما دلالة دعوة إثيوبيا إلى الحوار مع مصر بشأن سد النهضة؟.. خبير يكشف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن دلالة دعوة وزير الخارجية الإثيوبي للقاهرة للحوار بشأن أزمة سد النهضة بعد انقطاع المفاوضات في مارس الماضي.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إن دعوة وزير الخارجية الإثيوبي للتفاوض مع مصر فيما يتعلق بسد النهضة جاءت لتجميل الصورة الإثيوبية أمام العالم والإيهام بأنها لا تمانع النقاش والتفاوض بشأن الأزمة.

وأضاف شراقي: "كما أنها جاءت بعد أن أوشكت أثيوبيا على الانتهاء من الملء الخامس والذي حجزت فيه مياه النيل الأزرق عن دول المصب".

وأوضح أنه حال عودة المفاوضات من جديد فيجب أن تثبت إثيوبيا حسن نواياها وجديتها في التفاوض من خلال المشاركة والتشاور في تشغيل السد بالتنسيق مع دول المصب والتخلي عن فكرة العند.

وكان وزير خارجية إثيوبيا تاي أتسكي سيلاسي قد دعا مصر إلى تجاوز الخلافات، موضحًا أن أبواب بلاده مفتوحة للحوار والتفاوض معها لإنهاء ملف الخلافات بشأن سد النهضة.

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