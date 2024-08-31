فرص عمل بالجيزة والتقديم بهذا الموعد - تخصصات وشروط التقديم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من الشباب والمواطنين، بالبحث عن فرص عمل في الجيزة، حيث تُعد أحد أهم المقاصد للراغبين والباحثين عن فرص العمل.

وكشفت وزارة العمل، عن نشرة التوظيف نصف الشهرية، حيث أعلنت من خلالها عن توافر 5183 وظائف مٌتوفرة وفرص عمل في 78 شركة قطاع خاص بـ15 محافظة، منها الجيزة، بعدد من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم".

ويمكن التقديم على هذه فرص العمل في القاهرة من الآن وحتى نهاية الشهر المُقبل سبتمبر 2024.

ويمكن التقديم على فرص العمل المتاحة في القاهرة، من خلال، التالي:

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.

- الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وجاءت فرص العمل والوظائف المتاحة، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وعدد من المزايا.

وجاءت تخصصات فرص العمل والوظائف المتاحة، كالتالي:

- مُدرسين جميع التخصصات.

- مسئول ائتمان.

- محاسبين.

- قائد فريق.

- مُحصل.

- موظفين استقبال فرع.

- بائعين.

- تلى سيلز.

- خدمة عملاء.

- أخصائى موارد بشرية.

- مدير قسم جودة.

- مدير إنتاج.

- أخصائي تمريض.

- مُتخصص تسويق.

- مُشرف خطوط إنتاج.

- مُنسقين ميدانيين.

- اخصائى تمويل.

- أمين مخازن.

- مهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة.

- سكرتارية.

- أعمال إدارية.

- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

- طباخين.

- مُشرف موقع.

- مُشغل ماكينات.

- مُراجع مالي.

- مندوبين مبيعات.

- مُراقبين جودة.

- فنيين جميع التخصصات.

- مشرفي إنتاج.

- أفراد أمن.

- عمال خياطة بكافة الأقسام.

- عمال انتاج.

- عمال نظافة.

- تخصصات أخرى.

وجاء في نشرة التوظيف نصف الشهرية، وفرص عمل الجيزة، عدد من فرص العمل والوظائف لذوى همم بالمحافظات؛ وذلك لاستيفاء نسبة الـ5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية.