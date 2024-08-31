الصحة العالمية: الظروف الكارثية التي يعيشها أطفال غزة تساهم بانتشار شلل الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف – (أ ش أ)

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس إن الظروف الكارثية التي يعيشها أطفال قطاع غزة تساهم في خطر انتشار فيروس شلل الأطفال.

وشددت هاريس، خلال تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، على أن الحرب في غزة دمرت كل ما تم إنجازه في مجال تطعيم الأطفال، وأشارت إلى أن الهدف من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة؛ هو الوصول إلى مئات الآلاف من الأطفال المحتاجين للتطعيم.

وأضافت "إن شركائنا لديهم خبرة في تطبيق حملات التلقيح"، مبينة أن "هناك أكثر من مليون جرعة متوفرة الآن لتطعيم الأطفال، وإننا ملتزمون بنجاح حملة التلقيح، ولكننا نحتاج من طرفي القتال الالتزام بوقف إطلاق النار أثناء الأوقات المحددة، كما إننا بحاجة إلى المزيد من الأيام في قطاع غزة للتأكد من الوصول إلى كل الأطفال المصابين بشلل الأطفال".

كان مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، قد أعلن الخميس الماضي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس وافقا على ثلاث هدن منفصلة مؤقتة للقتال في أماكن محددة تستمر لثلاثة أيام في قطاع غزة للسماح بالتطعيم ضد شلل الأطفال.