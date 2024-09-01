يديعوت أحرونوت: الشرطة الإسرائيلية اعتدت على شقيقة أسير في غزة خلال مظاهرة في تل أبيب

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بأن "الشرطة الإسرائيلية اعتدت على شقيقة أسير إسرائيلي في غزة خلال مظاهرة عائلات الأسرى في تل أبيب".

وفي وقت سابق، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، خلال مظاهرة في تل أبيب، إنّه "حتى يعود أبناؤنا من غزة لا بد من انصراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وإنقاذ الدولة"، وإنّ "نتانياهو وأعضاء الكابينيت قرروا عرقلة الصفقة (حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى) وتحويل محور فيلادلفيا لقبر للأسرى".

وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "مئات الإسرائيليين يغلقون مفرق كركور جنوب مدينة حيفا مطالبين بإسقاط الحكومة الإسرائيلية".