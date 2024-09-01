موسكو: انضمام أذربيجان يعزز ديناميكية «بريكس»

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (الاتحاد)

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن روسيا تدعم طلب عضوية أذربيجان في مجموعة «بريكس»، قائلاً: إن أذربيجان مرشح قوي، ولا شك أن عضوية أذربيجان ستضفي ديناميكية إضافية على المنظمة. وأعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، الأسبوع الماضي، التقدم بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة «بريكس» التي تمثل 45 في المئة من سكان العالم وتضم دولاً عربية واقتصادات عالمية. وأبدت أذربيجان اهتماماً بتعزيز التعاون مع «بريكس»، فيما أكد بيان مشترك للرئيسيين الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف، أن موسكو تدعم هذا التطلع لأذربيجان.

وتضم مجموعة «بريكس» كلاً من الإمارات والسعودية وروسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران، وتمثل مجموعة «بريكس» الآن 45 في المئة من سكان العالم. وتترأس روسيا منذ بداية يناير 2024 مجموعة «بريكس»، ويتزامن ذلك مع التوسع التاريخي للمجموعة، ومن المقرر أن تستضيف مدينة قازان الروسية من 22 وحتى 24 أكتوبر المقبل قمة المجموعة.