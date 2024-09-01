غارة إسرائيلية على قافلة مساعدات في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

قالت منظمة أنيرا للإغاثة الإنسانية، ومقرها الولايات المتحدة، إن ضربة جوية إسرائيلية على قافلة مساعدات تحمل الغذاء والوقود إلى مستشفى في غزة أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين أمس. وقالت المنظمة في بيان إن الفلسطينيين الأربعة كانوا في السيارة الأولى لقافلة مساعدات متجهة إلى مستشفى الهلال الأحمر الإماراتي في رفح، جنوب قطاع غزة، مضيفة «تزعم السلطات الإسرائيلية أن السيارة التي تقود القافلة كانت تحمل أسلحة عديدة». وذكرت «أنيرا» أنه لم يتم التحقق من هويات القتلى الأربعة.