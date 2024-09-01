«الناتو»: لم نشارك في هجوم أوكرانيا على «كورسك»

ابوظبي - سيف اليزيد - برلين (وكالات)

أعلن ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، لصحيفة فيلت ام زونتاج الألمانية الأسبوعية، في أول رد فعل له على زحف أوكرانيا على الأراضي الروسية، أن التوغل الأوكراني في منطقة كورسك الروسية مشروع ويكفله حق كييف في الدفاع عن النفس، مؤكداً أن الحلف لم يتم إبلاغه بخطط أوكرانيا مسبقاً ولم يلعب دوراً فيها.

وقال ستولتنبرج للصحيفة «لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها، ووفقاً للقانون الدولي فإن هذا الحق لا يتوقف عند الحدود»، مضيفاً أن حلف شمال الأطلسي لم يتم إبلاغه بخطط أوكرانيا مسبقاً ولم يلعب دوراً فيها.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن أوكرانيا تخاطر بالتقدم إلى داخل الأراضي الروسية، لكن الأمر متروك لكييف بشأن كيفية إدارة حملتها العسكرية.

وقال إن «الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوضح أن العملية تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة لمنع المزيد من الهجمات الروسية عبر الحدود»، مضيفاً «كما هو الحال مع جميع العمليات العسكرية، فإن هذا الأمر محفوف بالمخاطر، ولكن القرار في كيفية الدفاع عن النفس يعود إلى أوكرانيا».

ونفذت كييف توغلاً كبيراً عبر الحدود في منطقة كورسك في السادس من أغسطس، في حين تواصل القوات الروسية الضغط باتجاه المركز الاستراتيجي في بوكروفسك في شرق أوكرانيا.

وجرت مناقشة التوغل في اجتماع لمجلس حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا يوم الأربعاء الماضي بناء على طلب كييف وسط أكبر موجة من الهجمات الجوية التي تشنها موسكو على أوكرانيا. ووصفت روسيا عملية كورسك بأنها «استفزاز كبير»، وقالت إنها سترد عليها.

ميدانياً، قُتل سبعة أشخاص على الأقل أمس في غارات روسية على خاركيف في أوكرانيا وخمسة آخرون في قصف أوكراني على بيلغورود في روسيا، وفقاً للسلطات المحلية التي أفادت أيضاً بسقوط عشرات الجرحى.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إقالة قائد القوات الجوية بعد أيام على تحطم مقاتلة من طراز «إف-16»، وهي من المعدات العسكرية التي سلمها حلفاء كييف الغربيون مؤخراً إلى كييف بعد انتظار دام نحو عامين.

وكتب زيلينسكي على تلغرام «قررت استبدال قائد سلاح الجو في القوات المسلحة الأوكرانية»، بعد نشر مرسوم في هذا الصدد على موقع الرئاسة.

ولم يوضح زيلينسكي أسباب هذا القرار الذي يأتي غداة إعلان تحطم مقاتلة من طراز «إف-16».