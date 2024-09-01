الصور الأولى لآثار حريق مطرانية بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

ينشر "الخليج 365"، صورا لآثار حريق مطرانية ببني سويف بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماد النيران.

وتلقت الأجهزة الأمنية فى بني سويف إخطارًا بالحادث، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران وعدم تمددها إلى مباني أخرى، كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وأعلنت قوات الحماية المدنية بالمحافظة سيطرتها على حريق الهائل الذى نشب في الدور الأرضي بمبنى خدمات تابع لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة بنى سويف دون حدوث إصابات.

من جانبه توجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إلى مقر المطرانية لمتابعة الجهود المبذولة للسيطرة على الحريق.