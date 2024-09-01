"ألسنة اللهب صعدت للسماء".. حريق مطرانية بني سويف اللتهم مبنى الخدمات - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

كشف مسئول لـ"الخليج 365"، أن الحريق الذى نشب مساء السبت في مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة بنى سويف، التهم مبنى الخدمات بالمطرانية، وتمثلت الخسائر المادية فى احتراق مقاعد خشبية وبعض الغرف، وأجهزة التكييف

كانت الأجهزة الأمنية فى بني سويف، تلقت إخطارًا بالحادث، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران وعدم تمددها إلى مباني أخرى، كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وبدوره توجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إلى مقر المطرانية لمتابعة الجهود المبذولة للسيطرة على الحريق.

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