للقضاء على البطالة.. الانتهاء من إنشاء مجمعات صناعية وحرفية في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

انتهت محافظة الأقصر من إنشاء عدد من المجمعات الصناعية في إحدى القرى التابعة لها، بدعم من هيئة تنمية الصعيد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق تنمية شاملة والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل في قرى الريف المصري.

وتم تنفيذ تجهيزات شاملة لمجمعات الخدمات الزراعية والصناعية والحرفية والغذائية في قرى مدينتي إسنا وأرمنت.

وقال اللواء مهندس شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين حياة الآلاف من المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب من خلال المجمعات الجديدة التي تنتظر الافتتاح الرسمي قريباً.

وأضاف رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن هذه المشروعات تهدف إلى دعم الصناعات الصغيرة وتوفير فرص عمل لائقة لسكان الصعيد، إذ تأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030، وتهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحسين جودة الحياة في محافظات الصعيد.

ومن بين المشروعات التي انتهت هيئة تنمية الصعيد من إنشائها مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة بقرية الكيمان بإسنا، والمجمع الصناعي الحرفي بقرية الشغب، بالإضافة إلى مجمع الخدمات الصناعية والزراعية بقرية السلام بأرمنت.

ويجرى حاليًا تجهيز مجمع الخدمات الصناعية بقرية السلام ليبدأ العمل به رسمياً خلال الأسابيع المقبلة، إذ يضم هذا المجمع ورش ومعارض متعددة تم تجهيزها بمعدات حديثة مثل ماكينات الخياطة لتوفير العديد من فرص العمل لأبناء القرية، بالإضافة إلى تجهيز مجمع الخدمات الزراعية بقرية السلام لتقديم خدمات متكاملة للمزارعين.

وانتهت الهيئة مؤخرًا من إنشاء مشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشغب، والذي يضم ورش خياطة مجهزة بأحدث المعدات، فضلا عن تجهيز مجمع الخدمات الصناعية بقرية الدير لتوفير ورش ومعارض توفر فرص عمل وتخدم احتياجات السكان وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم.