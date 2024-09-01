"التلفيات كبيرة".. أول تعليق لمطرانية بني سويف على حريق مبنى الخدمات

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت مطرانية بني سويف، في بيان لها، أن الحريق نشب في مبنى الخدمات، ونجم عنه تلفيات كبيرة دون وقوع خسائر في الأرواح.

وأضاف البيان، أن الحريق نشب في الصوان الملاصق بكنيسة السيدة العذراء مريم "المطرانية" بفناء الكنيسة، وجار التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

يذكر أن الحريق أسفر عن إصابة 13 شخصا، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: "منال صالح شكري، 38 سنة، مصابة باختناق، كيرلس جميل وديع، 18 سنة، مصاب بسحجات بالذراعين، ويوسف صبحي فرج الله 18 سنة، مصاب بجروح وخدوش بالساعد الأيمن.

كما أسفر الحريق عن إصابة كلا من: "صابر عبد الستار مراد، أمين شرطة 57 سنة، مصاب باختناق، أنباء اسطفانوس سليمان رزق 55 سنة مصاب باختناق، وناصر كمال عويس أمين شرطة 45 سنة اختناق، وحلمي محمد حلمي، أمين شرطة 26 سنة اختناق.

كما أصيب كلا من: "مايكل ثروت عبد السيد، 24 سنة اختناق، وأحمد شوقى محمود 42 سنة اختناق، وسيم فايز إبراهيم 40 سنة اختناق، وكيرولس عطية جرجس 23 سنة اختناق، وكرولس عادل حنا 17 سنة مصاب بجسم صلب بالقدم اليمنى، وروماني إبراهيم يوحنا ٤٠ عاما مصاب بضيق تنفس.

بدوره انتقل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لموقع الحادث يرافقه مدير أمن بني سويف والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء من الحماية المدنية ببني سويف، وتمكنت من السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وجاري تنفيذ عمليات التبريد لمنع تجدد النيران من جديد في الكنيسة الواقعة بمنطقة حيوية.

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