"بينهم طفل وطفلة".. تشييع جنازة 4 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات:

شيع أهالي قريتا "زكريا وشدموه" في مركز إطسا بالفيوم، جنازة 4 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق الإسكندرية مطروح بالكيلو 85 بالقرب من زاوية العوامة بمطروح.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الضحايا، وسط حضور المئات من أهالي القريتين الجنازات لتشيعهم لمثواهم الأخير بمقابر أسرهم في القرى التابعين لهم.

يذكر أن الحادث أسفر عنه وفاة كلًا من: "عمرو أحمد إسماعيل، 50 عاما، سائق، ومصطفى هاشم مصطفى، 11 سنة، مقيمان بقرية زكريا، وهنا خميس عيد 9 سنوات، ووالدتها 50 عاما، ربة منزل، مقيمتان قرية شدمون بمركز إطسا".

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة في مطروح، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 85 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

على الفور، انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، إذ تبين أنه وقع بطريق مطروح إسكندرية، بسبب وفاة سائق السيارة نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وتسبب ذلك في وفاة وإصابة 16 شخصا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.