اليوم.. بدء صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير السلع المدعمة ضمن مقررات التموين عن شهر سبتمبر 2024 لأصحاب البطاقات التموينية.

ووفقا للوزارة، فإنه من المقرر أن يتم بدء صرف السلع المدعمة اليوم الأحد، لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات.

وبحسب الوزارة، فإنه يتم توفير ما يقرب من 31 صنفا من السلع المدعمة على البطاقات التموينية.

يذكر أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد في وقت سابق، أن مخزون القمح يتجاوز 6 أشهر.

وتابع: "نستهدف الوصول إلى 9 أشهر، إذ تحرص الوزارة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية على توفير وتأمين مخزون السلع الأساسية".

وأشار إلى أن إجمالي احتياجات مصر من القمح سنويا سواء للخبز المدعم أو القطاع الخاص في الأسواق تقرب من 20 مليون طن قمح.