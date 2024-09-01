حدث في منتصف الليل| إجراءات جديدة بشأن تجاه سارقي الكهرباء.. وبيان مهم بشأن وظائف معلم مساعد مادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت، على النحو التالي:

وزير التعليم يتفقد أعمال امتحان المتقدمين في مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد مادة"

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز؛ حيث تجرى أعمال امتحان المتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة (اللغة الإنجليزية).

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بنسبة 100%..شركات الكهرباء تستعد لإجراءات جديدة بشأن غرامة سرقة التيار - (مستند)

أعلنت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، عن بدء تطبيق نظام جديد لاحتساب قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي حيث تم مضاعفة الغرامة بنسبة 100%.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

النقل تصرف 750 جنيهًا منحة المولد النبوي لهذه الفئة

يهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن تفاصيل وموعد صرف منحة العاملين بالسكة الحديد والمترو 2024.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"الزراعة "تكشف أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

كشف الدكتور محمود سامي، أستاذ الخضر بمعهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، عن أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الخضروات من النباتات العشبية التي تتأثر بالتغيرات المناخية ودرجات الحرارة لذا يكون لها مواعيد معينة للزراعة تُعرف بالعروات.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بالصور.. علاء وجمال مبارك يؤديان مناسك العمرة

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، صوره تجمعه مع والده علاء مبارك وعمه جمال مبارك في الحرم المكي، خلال أدائهم مناسك العمرة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ننشر أبرز مواد حقوق الدفاع في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تعزيز حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك في إطار جهود مجلس النواب المصري لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، تبنى المجلس مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بعد زواجها بعمر الـ 61 .. أبرز المعلومات عن البرلمانية نشوى الديب

احتفلت البرلمانية نشوى الديب، بعقد قرانها على نجل عمها رجل الأعمال محمد الديب، بحضور عدد من المقربين والأصدقاء.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

برنامج رياضي جديد لخالد الغندور.. تعرف على التفاصيل

يذكر أن أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، كان يقدم برنامج "الريمونتادا"، على قناة المحور.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الأزهر يحذر من مخطط صهيوني لانتزاع ملكية الضفة الغربية وتهويد معالمها

أدان الأزهر الشريف بشدة، العدوان الإرهابي الصهيوني على مدن الضفة الغربية، وتدمير قطاع واسع من الطرق والمنشآت والمنازل، وسفك دماء العشرات وإصابة واعتقال المئات.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

فرص عمل بالجيزة والتقديم بهذا الموعد - تخصصات وشروط التقديم

أعلنت محافظة الجيزة، من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب، عن فرص عمل جديدة من خلال ملتقى توظيفي بمقر الجهاز.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا