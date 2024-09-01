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قصف مدفعي عنيف على حي الزيتون جنوب شرق غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بقصف مدفعي عنيف على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال مساء السبت، إن جنديا إسرائيليا لقي حتفه أثناء اشتباكات مع عناصر المقاومة في جنين بالضفة الغربية وأصيب جندي آخر بجروح خطيرة.

وأفادت تقارير بأن قوات الاحتلال واجهت عنصرين ينتميان لحركة حماس أثناء مداهمة، وذكر جيش الاحتلال أنهما استشهدا في تبادل لإطلاق النار معهما.

وأكدت وزارة الصحة في رام الله أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخطرتها باستشهاد الفلسطينيين الاثنين أثناء الاشتباكات.

وذكرت الوزارة أن جيش الاحتلال تحفظ على الجثتين، وأشارت حركة حماس إلى أن أحدهما من أفراد كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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