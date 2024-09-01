20 منحة جامعية متدرجة للوافدين من فلسطين والسودان وسوريا بتنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، تقديم 20 منحة متدرجة للطلاب السودانيين وللطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من فلسطين وسوريا للعام الأكاديمي 24 - 2025، للدراسة في كلياتها الـ4 (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وذلك امتداداً لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم المتفوقين، وأسوة بما تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للوافدين من خلال الجامعات الحكومية ضمن مبادرة (مرحبا - الدراسة في مصر للطلاب الوافدين)، شريطة أن يكون الطالب حصل على شهادة الثانوية العامة من دولته.

وتتضمن حزمة المنح التي تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية للطلاب الوافدين من السودان وسوريا وفلسطين، ثلاث فئات طبقاً للمجموع الحاصل عليه الطالب في الثانوية العامة من دولته، وذلك وفقاً للحد الأدنى المقرر من المجلس الأعلى للجامعات المصرية:

فئة "أ":

ما يعادل 90% أو أعلى في الأقسام العلمية للثانوية العامة، و 80% أو أعلى في القسم الأدبي للثانوية العامة.

شريحة "ب":

ما يعادل من 80% إلى أقل من 90% في الأقسام العلمية للثانوية العامة، و70% إلى أقل من 80% في القسم الأدبي للثانوية العامة.

شريحة "ج":

ما دون ذلك.

وبذلك جاءت مصروفات كليات جامعة مصر للمعلوماتية بالنسبة للطلاب الوافدين من دولة السودان ممن ينطبق عليهم شروط المنح كالتالي:

الشريحة "أ" : 2000 دولار

الشريحة "ب" : 2500 دولار

الشريحة "ج" : 2900 دولار

وبالنسبة للطلاب الوافدين من فلسطين وسوريا جاءت مصروفات كليات جامعة مصر للمعلوماتية بالنسبة لمن ينطبق عليهم شروط المنح كالتالي:

الشريحة "أ" : 2500 دولار

الشريحة "ب" : 3000 دولار

الشريحة "ج" : 3500 دولار

وكان مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، قد اعتمد تقدم 20 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة والشهادات الأجنبية، بالإضافة لحزمة من المنح المتدرجة للمتفوقين علمياً ورياضياً، بهدف استقطاب أفضل العقول، وذلك امتداداً لمبادرة رئيس الجمهورية، من أجل توطين صناعة التكنولوجيا ومستحدثاتها في مصر.

ويأتي قرار المنح المتدرجة للطلاب السودانيين والفلسطينيين والسوريين ضمن برامج المنح التي تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية للمتفوقين، والذي يعد أحد الركائز الأساسية التي تهتم بها استراتيجيتها الهادفة لتحقيق تميزها الأكاديمي والتزامها برسالة تأسيسها الأساسية، ألا وهي دعم تطور علوم المستقبل في مصر والوطن العربي وأفريقيا من خلال تقديم فرص متكافئة للطلبة المتميزين، مع اعتبار تمكينهم في مجال العمل واجب وطني، بالإضافة إلى دعم المتفوقين من هذه الدول التي يعاني مواطنيها من ويلات الصراعات والحروب.

من جانبها أكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة المصرية لمساندة الأشقاء السودانيين والفلسطينيين والسوريين في مختلف المجالات الإنسانية والتي من بينها التعليم المرموق، ومساندتهم وتأمين مستقبل أفضل لهم من خلال دراسة علوم المستقبل الذي تقدمه كليات (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) بجامعة مصر للمعلوماتية والتي تقدم 16 برنامج تعليمي متخصص مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الالكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.