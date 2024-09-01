الأرصاد تُحذر من حالة الطقس اليوم.. أمطار وحرارة بهذه المناطق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، السبت، أن حالة الطقس اليوم تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها فرص سقوط أمطار.

وقالت "الهيئة"، إنه يسود اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضافت أن حالة الطقس اليوم تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت "الأرصاد"، أن طقس اليوم الأحد يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت "الهيئة"، إلى أن حالة الطقس اليوم الأحد تشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.