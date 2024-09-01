"الصحة العالمية": حرب غزة دمرت كل إنجازاتنا في مجال اللقاحات

أعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس،، عن تعاون منظمتها مع الأونروا واليونيسيف لإنشاء مراكز للتلقيح ضد شلل الأطفال وتوفير اللقاحات في قطاع غزة.

وفي مقابلة مع قناة الحرة، أشارت هاريس إلى أن وزارة الصحة في غزة ستتولى إدارة حملة التلقيح بدعم من منظمة الصحة العالمية والأونروا واليونيسيف.

تستهدف الحملة تلقيح حوالي 640 ألف طفل تحت سن العشر سنوات، بهدف تجنب انتشار شلل الأطفال، الذي كان القطاع قد خلا منه لعدة عقود.

وأوضحت هاريس أن قطاع غزة كان يعتبر نموذجا ممتازا في سجلات التلقيح عالميا، ولكن النزاع المستمر دمر العديد من الإنجازات الصحية السابقة، مما يزيد من خطر انتشار الفيروس بسرعة في ظل الظروف الحالية.

وأضافت أن تدمير البنية التحتية في غزة يجعل الأطفال أكثر عرضة لمخاطر الفيروس.

ودعت هاريس إلى عدم إطلاق النار خلال فترة الحملة، مشيرة إلى أهمية ثقة الأهالي في أن العملية ستكون آمنة، رغم التحديات التي تواجهها الهيئات المعنية.