نقل أكثر من 700 متظاهر إلى سجنين شديدي الحراسة في فنزويلا

أعلن مرصد السجون الفنزويلي أن أكثر من 700 شخص اعتُقلوا خلال التظاهرات المعارضة لإعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو قد نُقلوا إلى سجنين شديدي الحراسة.

وقال المرصد في بيان إن "نظام مادورو نقل أكثر من 700 سجين سياسي اعتُقلوا تعسفا بعد الانتخابات الرئاسية في 28 تموز إلى سجنَي توكويتو وتوكورون".

وأضاف أن عمليات نقل هؤلاء تمت في 25 و27 و30 آب في ظل "الكثير من المخالفات" لأن "أقاربهم لم يبلَّغوا".