توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن هذه المدارس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المكتب الهندسي بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية الإسكان، بمعاينة مدرسة مصطفى كامل ببولاق الدكرور، وعرض تقرير كامل بالوضع الحالي بالمدرسة؛ للتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

كما وجه "النجار"، بحسب بيان صحفي، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، بمراجعة الحالة الإنشائية لمدرسة ثروث عكاشة ببولاق الدكرور، ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الجيزة الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور والطالبية والعمرانية والهرم والواحات البحرية؛ لمناقشة الخطط المستقبلية والموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض محافظة الجيزة.