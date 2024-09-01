بسبب التلاعب بالأوزان.. مواطنون ضد الغلاء تطالب الحكومة ببيع الخبز بالكيلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة حساب تكلفة رغيف الخبز السياحى وبيعه بالكيلو وليس بنظام الأرغفة، وتحديد سعر أقصى لا يتجاوزه صاحب المخبز.

وجاء نص المذكرة كالأتي:

تتشرف جمعية مواطنون ضد الغلاء، بتقديم خالص التحية والتقدير والاحترام مقدرين الدور الوطني الذي يضطلعون به في خدمة الوطن.

رصدت الجمعية خلال الأسابيع الماضية، تلاعبًا فى أوزان وأسعار رغيف العيش السياحي فى الوقت الذى انخفضت فيه أسعار الدقيق استخراج 72 % وهو ما يترتب عليه بالتبعية زيادة في الوزن وانخفاض فى السعر، وهو ما يفاقم من أزمة المواطنين خارج منظومة الدعم التموينى فى رغيف العيش على البطاقات التموينية، ويتحتم معه وضع حد أقصى لسعر كيلو العيش السياحى، وإلزام المخابز ببيع العيش البلدى والفينو بالكيلو أسوة بأنواع المخبوزات البقسماط والباتيه والفطائر وغيرها.

وجرى رصد انخفاض فى أوزان العيش المدعم استخراج 82 %، وهو ما يستدعي أن يجري البيع بالكيلو وليس بالنظام القديم والذي يتسرب معه الدعم الذي تمنحه الدولة للمواطنين.

نأمل فى الاستجابة حتى يمكن إيقاف هذه الحالة من الغبن التي يتعرض لها المستهلكين.

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