برلمانية: حملة "إيد واحدة" تستهدف تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة إيد واحدة التي أطلقها التحالف الوطني تعد من أهم المبادرات في العمل الأهلي التنموي، وتتم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تقدم خدمة كبيرة للمجتمع، حيث تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.

وأضافت "خطاب"، خلال تصريحات لها، اليوم السبت، للمحررين البرلمانيين، أن حملة إيد واحدة تستهدف تقديم الدعم الغذائى والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تحسين مستوى المعيشة فى المناطق المستهدفة، وتعزيز التكامل المجتمعى والتماسك الاجتماعى.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه منذ انطلاق حملة إيد واحدة وهناك تنوع في الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحة أنه من بين هذه الخدمات، التنوع بين القوافل الصحية، وتقديم دعم صحي مباشر للأسر المستهدفة و قوافل بيطرية، وتوزيع وجبات ساخنة، وتوزيع اللحوم علي الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت حياة خطاب، أن الحملة نالت إعجاب وتفاعل كبير من جانب المجتمع المدني وشباب المتطوعين، وتساعد على بناء المجتمع والتماسك الاجتماعي بالفعل ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية.