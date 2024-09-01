محافظ الجيزة: خطة لتطوير شارع جامعة الدول العربية - تفاصيل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف المهندس عادل النجار، محافظة الجيزة، عن خطة تطوير وتحسين الرؤية البصرية لشارع جامعة الدول العربية، وذلك لكونه أحد شوارع المحافظة الحيوية.

وقال "النجار"، بحسب بيان صحفي، إنه سيتم تطوير وتحسين الرؤية البصرية لشارع جامعة الدول العربية من خلال زيادة المساحات الخضراء، ودعم الجزيرة الوسطى وجانبي الطريق بالأشجار والمسطحات الخضراء، ورفع كفاءة مسار الطريق، وتخصيص أماكن لانتظار للسيارات؛ لتيسير الحركة المرورية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الجيزة الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور والطالبية والعمرانية والهرم والواحات البحرية؛ لمناقشة الخطط المستقبلية والموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض محافظة الجيزة.