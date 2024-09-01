بايدن: حان الوقت لتنتهي الحرب في غزة ولا أزال متفائلا بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

أكد الرئيس الاميركي جو بايدن أنه "حان الوقت لتنتهي الحرب في غزة ولا أزال متفائلا بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"، مضيفا :"أعتقد أن بإمكاننا التوصل إلى اتفاق وحماس وإسرائيل قالتا إنهما وافقتا على المبادئ".

وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان أمس السب إن 40691 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب 94060 منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الاول.