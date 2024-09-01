القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا خلال الـساعات الماضية طائرة مسيرة وزورقا مسيرا للحوثيين

أعلنت القيادة الوسطى الاميركية، في بيان انه "خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير طائرة بدون طيار بالاضافة الى زورق مسيّرفي منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".

واضافت :" تبين أن الطائرة بدون طيار والزورق المسّير يشكلان تهديداً واضحاً ووشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية".