هاريس تتهم ترمب بعدم إظهار الاحترام في مقبرة أرلينغتون العسكرية

اتهمت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس،، خصمها في الانتخابات الرئاسية دونالد ترمب بـ"عدم احترام الأرض المقدسة" في مقبرة أرلينغتون العسكرية الوطنية التي زارها المرشح الجمهوري.

واشارت هاريس الى ان "دونالد ترامب اختار تصوير مقطع فيديو هناك مما أدى إلى شجار مع العاملين في المقبرة. لنكن واضحين: الرئيس السابق لم يحترم أرضاً مقدسة، كل ذلك لغاية سياسية»".

وزار الرئيس السابق مقبرة أرلينغتون الوطنية قرب واشنطن الاثنين للمشاركة في حفل تكريم الجنود الـ13 الذين قتلوا خلال انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان عام 2021.

وأعلنت مقبرة أرلينغتون، أن مشاجرة وقعت خلال الزيارة بين فريق دونالد ترمب الذي كان يسعى لالتقاط صور للتكريم وعاملين في المقبرة.