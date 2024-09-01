الصفدي: ما تدعيه إسرائيل حول أسباب شن عدوانها على الضفة الغربية كذب

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن "إسرائيل وحدها مسؤولة عن التصعيد الخطير بالمنطقة"، مشددا على أن "ما تدعيه إسرائيل حول أسباب شن عدوانها على الضفة الغربية كذب".

ورأى ان "وحدها إسرائيل مسؤولة عن التصعيد الخطير في المنطقة. عدوانها الدموي الحالي على الضفة الغربية المحتلة جزء من مخططها التصعيدي المدفوع بالعقائدية العنصرية الإلغائية المتطرفة التي تقود الحكومة الاسرائيلية".

وشدد على اننا "ندين هذا العدوان، ونرفض المزاعم الكاذبة التي يروجها وزراء إسرائيليون عنصريون لتبريره. ونطالب المجتمع الدولي أن يتحرك فورا لكبح العدوانية الاسرائيلية، وحماية الشعب الفلسطيني من الاحتلال وقتلته وغطرسته، وتجنيب المنطقة تبعاته الكارثية".

وأضاف، "كل ما تدعيه إسرائيل حول أسباب شن عدوانها على الضفة الغربية كذب. ونرفض ما يزعمه وزراؤها العنصريون المتطرفون الذين يختلقون الأخطار لتبرير قتلهم الفلسطينيين وتدمير مقدراتهم"، مؤكدا أن "الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة هم الخطر الأكبر على الأمن والسلم. ننسق مع أشقائنا لاتخاذ كل الخطوات المتاحة لمواجهة العدوانية الإسرائيلية ولوقف حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني وتهديدها لأمن المنطقة. وسنتصدى لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه المحتلة أو إلى خارجها بكل إمكاناتنا".