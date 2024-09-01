بايدن: غاضب وحزين لوفاة أسير أميركي بغزة وقادة حماس سيدفعون ثمن هذه الجرائم

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه "تم العثور في قطاع غزة على جثث ستة اسرى خُطِفوا خلال هجوم حماس في 7 تشرين الأول على الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك جثة الإسرائيلي الأميركي هيرش غولدبرغ بولين".

واشار في بيان الى أن "في وقت سابق امس، عثرت القوات الإسرائيلية في نفق تحت مدينة رفح، على جثث ستة رهائن كانت حماس تحتجزهم"، مضيفا "لقد تأكّدنا الآن أنّ أحد الرهائن... كان المواطن الأميركي هيرش غولدبرغ بولين".

وأضاف بايدن "غاضب وحزين لوفاة بولين بغزة وقادة حماس سيدفعون ثمن هذه الجرائم. وسنواصل العمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن المتبقين".