لابيد: يموت أبناؤنا في الأسر ونتنياهو منشغل بالمكائد

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قائلًا: "يموت أبناؤنا وبناتنا في الأسر ونتنياهو منشغل بالمكائد".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قال زعيم المعارضة يائير لابيد: "لقد حطم هذا الصباح قلب دولة بأكملها، باستثناء أولئك الذين يقفون على رأسها".

وتابع: "كان من الممكن تجنب وفاة المحتجزين، وبدلًا من أن تفعل حكومة نتنياهو كل شيء لإعادتهم إلى الوطن، يفعل نتنياهو كل شيء للبقاء في السلطة".

ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية حكومة نتنياهو بـ"حكومة الكارثة التي تدفن دولة إسرائيل".

يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان البيت الأبيض، اليوم الأحد، بأنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشلت من نفق أسفل مدينة رفح الفلسطينية 6 جثث لمحتجزين كانوا لدى حماس بينهم مواطن أمريكي، حسبما أفادت "رويترز".

وقالت إسرائيل إنها عثرت على عدد من الجثث في غزة أثناء القتال، وإن جيشها ينفذ عملية لاستخراج الجثث وتحديد هويتها، والتي سوف تستغرق عدة ساعات.