شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: مهرجان العلمين أحد القوى الناعمة للدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، على نجاح مهرجان العلمين في تحقيق عدد من مستهدفات الدولة المصرية، وذلك بعد ختام النسخة الثانية من المهرجان، من بينها تعزيز مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية وجذب الأنظار إلى واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، بالإضافة إلى زيادة إقبال السياح على الساحل الشمالي والمحافظات المجاورة، مؤكدا أن المهرجان أعاد تعريف العالم بمدينة العلمين التي تُعد درة المدن المصرية الجديدة.

وقال "البنا"، في تصريح خاص، إن المهرجان بات واحدا من أكبر المهرجانات في الشرق الأوسط، حيث نجح في تقديم خدمات متنوعة توعوية وتثقيفية وفنية وسياسية وتنموية ومجتمعية، في ظل حالة من التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة، لتقديم فاعليات تناسب كافة الأذواق وكافة الفئات العمرية، لافتا إلى أن المهرجان جذب زوار من 104 جنسيات، وكذلك عدد كبير من المسئولين والدبلوماسيين العرب والأجانب، بعدد قياسي من ساعات العمل المستمرة، الأمر الذي يعكس نجاح المهرجان في الوصول إلى العالمية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المهرجان نجح في عمل ترويج كبير لمصر ومدينة العلمين بشكل خاص سياحيا وتنمويا، ليصبح أحد القوى الناعمة التي تمتلكها الدولة المصرية، لجذب الأنظار إليها، وفرض نفسها على قائمة أفضل الوجهات السياحيىة والاستثمارية في العالم.