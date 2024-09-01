الجيش الإسرائيلي: دفعنا بتعزيزات إلى منطقة وقوع العملية وبالخليل ونطارد منفذي الهجوم

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "دفعنا بتعزيزات إلى منطقة وقوع العملية وبالخليل نجري عمليات بحث ومطاردة لمنفذي الهجوم المسلح".

وكشف الجيش الاسرائيلي، أنه " عثرنا على السيارة المستخدمة في الهجوم فارغة بعد تمكن المنفذين من الانسحاب".

وفي وقت سابق، أعلن الاسعاف الاسرائيلي "مقتل اثنين من الشرطة وحرس الحدود وإصابة ثالث في هجوم مسلح عند حاجز ترقوميا غرب الخليل".