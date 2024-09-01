أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "دفعنا بتعزيزات إلى منطقة وقوع العملية وبالخليل نجري عمليات بحث ومطاردة لمنفذي الهجوم المسلح".
وكشف الجيش الاسرائيلي، أنه " عثرنا على السيارة المستخدمة في الهجوم فارغة بعد تمكن المنفذين من الانسحاب".
وفي وقت سابق، أعلن الاسعاف الاسرائيلي "مقتل اثنين من الشرطة وحرس الحدود وإصابة ثالث في هجوم مسلح عند حاجز ترقوميا غرب الخليل".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: دفعنا بتعزيزات إلى منطقة وقوع العملية وبالخليل ونطارد منفذي الهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.