معاريف: مقتل الجريح الثالث من عناصر الشرطة الذين أصيبوا بالهجوم المسلح غرب الخليل

اكدت صحيفة "معاريف" مقتل الجريح الثالث من عناصر الشرطة الذين أصيبوا في الهجوم المسلح قرب حاجز ترقوميا غرب الخليل. واعلن الجيش الاسرائيلي انه "نحاصر بلدة إذنا في إطار عمليات البحث عن منفذي الهجوم المسلح قرب حاجز ترقوميا غرب الخليل"، مؤكدا انه "عثرنا على السيارة المستخدمة في الهجوم فارغة بعد تمكن المنفذين من الانسحاب".

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