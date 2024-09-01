سلطات روسيا اعلنت احباط هجمات ليلية بطائرات من دون طيار غرب روسيا

أعلنت سلطات روسيا أنها "أحبطت هجمات ليلية جديدة بطائرات من دون طيار، بينها هجوم "ضخم" في منطقة بريانسك المتاخمة للحدود مع أوكرانيا، وآخَر استهدف العاصمة الروسية، من دون أن تبلغ عن وقوع إصابات".
واوضح الحاكم المحلي ألكسندر بوغوماز، أن "دفاعاتنا أحبطت محاولة هجوم ضخم بطائرات من دون طيار فوق أراضي منطقة بريانسك". وأشار عبر تلغرام إلى أن الجيش الروسي "رصد" ما لا يقل عن 26 مسيّرة و"دمرها"، دون أن يتسبب ذلك في إصابات أو أضرار.
وكان بوغوماز ذكر الأسبوع الماضي أن "الجيش أحبط في هذه المنطقة محاولة توغل لمجموعة "مخربين" أوكرانيين، في حين تشهد منطقة كورسك المجاورة هجوما تشنه قوات كييف منذ السادس من آب".
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