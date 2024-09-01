هاريس: كثير من الأبرياء الفلسطينيين قُتلوا وعلى الحرب أن تنتهي بأسرع وقت

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكدت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، أنها والرئيس جو بايدن يعملان على مدار الساعة لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ، سيؤدي من جملة ذلك إلى إطلاق سراح الأسرى.

وأضافت هاريس، خلال مقابلة مع قناة CNN أن فلسطينيين أبرياء كثيرين قُتلوا، وعلى الحرب أن تنتهي بأسرع وقت.

وأوضحت أنها لا تخطط لتغيير سياسات الرئيس جو بايدن بكل ما يتعلق بإمدادات الأسلحة لإسرائيل، مؤكدة التزامها تماما بالدفاع عن اسرائيل، وأن ذلك لن يتغير.

وفيما يتعلق بانتخابات الرئاسة في أميركا، شددت هاريس على أن الولايات المتحدة "مستعدة لطي صفحة دونالد ترامب، واتهمت الرئيس الجمهوري السابق بأنه "قسّم أمتنا."

وفيما يتعلق بقضية الهجرة، قالت هاريس إنه يجب محاسبة الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

المصدر : وكالات