شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: الحوار الوطنى أحدث حراكا واسعا فى الحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحوار الوطني أحدث حراكا واسعا في الحياة السياسية بصفة عامة والحياة الحزبية بصفة خاصة، وكان وراء هذا الزخم الكبير وروح التفاؤل التي سادت الرأي العام المصري بعد عدة جلسات للجان المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية المجتمعية، لافتا أن القرارات التي تمت من خلال توصيات الحوار الوطني خير دليل على ذلك .

وأضاف رئيس حزب الجيل أن الحوار الوطني ساهم في تعزيز المشاركة السياسية بشكل كبير، ونجح نجاحا كبيرا في تحريك الأحزاب السياسية الفاعلة في البلاد والمؤثرة، لافتا أن الحوار الوطني لم يعزز فقط الأحزاب السياسية، بل عزز أيضا المشاركة السياسية لعموم المواطنين الذين جعلهم الحوار يتابعون بإيجابية شديدة القضايا العامة، على رأسها حرب الإبادة الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بالإضافة لمناقشة العديد من التشريعات الهامة للمصريين.