شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي: تعيين حاكم عسكري لغزة إعلان إسرائيلي بإعادة احتلال القطاع والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعيين حاكم عسكري لغزة، يبعث بعدة رسائل أهمها غلق باب المفاوضات ورفض إسرائيل لأي اتفاقيات تستهدف وقف إطلاق النار، ولو كان ذلك على حساب مقتل الرهائن والمحتجزين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعني إعلان إسرائيل احتلال قطاع غزة مرة أخرى، وأنها ماضية في حربها اللا إنسانية على القطاع والتي أندلعت في أكتوبر الماضي.



وقال "الجندي"، إن نتنياهو يحاول إطالة أمد الحرب من أجل الحفاظ مستقبله السياسي في ظل تهم الفساد التى تلاحقه، لافتا إلي أن مماطلة رئيس الوزراء الإسرائيلي ومحاولاته المستمرة لعرقلة مفاوضات التهدئة، تؤكد وجود مخطط إسرائيلي لإعادة احتلال قطاع غزة، وعدم الانسحاب العسكري منه خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي علي التحركات الفلسطينية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، وفرض خطة الحكم الإقليمي على الفلسطينيين.

وحذر عضو مجلس الشيوخ، من سياسة الغطرسة والقرارات الأحادية التي يقوم بها نتنياهو، وإصراره علي استمرار الحرب على الأراضي الفلسطينية بالكامل وليس قطاع غزة فقط، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى إشعال المنطقة، ويهدد السلام الإقليمي والأمن والسلم الدوليين، خاصة في حال انزلاق قوي إقليمية مثل إيران وحلفائها في هذه الحرب، مؤكدا أن استقرار الشرق الأوسط يبدأ بوقف الحرب علي قطاع غزة، وبدأ مسار سياسي لحل القضية الفلسطينية جذريا.



ودعا النائب حازم الجندي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني الذي يواجه أبشع جرائم الإبادة من جانب جيش الاحتلال ليس في قطاع غزة فقط، وإنما في الضفة الغربية أيضا، مؤكدا أن دولة الاحتلال لديها مخطط بتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة من أجل توسيع حدود دولتها والقضاء تماما علي حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وهو ما يتطلب التحرك الدولي من أجل تنفيذ مقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.