قبيسي: المفاوضات الطويلة هدفها إضاعة الوقت لاستمرار الالة العسكرية الإسرائيلية بقتل الشعب الفلسطيني

اشار النائب هاني قبيسي، في كلمة له خلال حفل تأبيني في بلدة القصيبة، الى ان "غزة تركت لوحدها والاجتماعات والمفاوضات تطول ولا لون لها ولا هدف سوى إضاعة الوقت لاستمرار الالة العسكرية الإسرائيلية بقتل الشعب الفلسطيني وتدمير الأبنية على رؤوس المدنيين".

وتابع :"ينتظرون هزيمة المقاومين بمشاركة دول عظمى ودول صغرى ومع الاسف لم يقدروا حتى الساعة إجبار الصهاينة على وقف إطلاق النار في فلسطين ومن هنا نقول لا جدوى لإجتماعاتكم فالجميع يناور ينتظر هزيمة المقاومة يريدون لغزة ان تنكسر يريدون قتل كل المقاومين من أجل هذا يضيعون الوقت لكي يتمكن العدو الصهيوني من هزم اهلنا في غزة".

و أضاف :"نحن في لبنان ندافع عن وطننا لأنه ترك بتخلي الدولة عن مسؤوليتها فأصبح الشعب هو المسؤول فتكونت مقاومة تدافع عن الأرض وعن السيادة والحدود هذه المقاومة التي تعلم بعض الساسة في لبنان الوطنية وحماية الأوطان، فشهدائنا ومجاهدينا يحترمون الدستور ويحافظون على السيادة اكثر من كثيرين من ساستنا فالشهداء لا يؤمنون لا بمذهبية ولا بطائفية لا يفكرون بحماية طائفتهم بل جل ما يريدون هو حماية لبنان بجميع طوائف ومذاهبه ".

واكد قبيسي "اننا سنبقى مع الامام موسى الصدر نحمي بلدنا بدماء شهداؤنا نحمي بلدنا لأننا لن نعطي لاحد بيدنا إعطاء الذليل حتى ولو أصبحنا جميعا شهداء فنفس الاصوات التي ترفض المقاومة وترفض الدفاع عن الجنوب هي نفسها ترفض الحوار وترفض التوافق ترفض المقاومة ولا تريد تقوية الجيش، واسرائيل تنتهك يوميا سمائنا وبحرنا ومقاومتنا تتصدى وتقدم الشهداء وبعض الساسة غارقين في لغة طائفية ومذهبية فلا مستقبل للبنان الا بمثلث ذهبي اطلقنا شعاره منذ فترة طويلة الا وهو بأن حماية الوطن تتم بوحدة الشعب والجيش والمقاومة".

واضاف :"نحن نقول يجب ان نعزز قدرات الجيش وحماية المقاومة ليبقى لبنان دولة وهذه الدولة يجب أن تحمي حدودها وسيادتها فهذه الثقافة تحمي بلدنا الوحدة الوطنية تحمي البلد نسأل الله أن يهدي الجميع للغة توافق وحوار نتمكن من خلالها حماية بلدنا نتمكن من بناء الدولة الحقيقية".