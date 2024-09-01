غالانت: فات الأوان بالنسبة للاسرى الذين قتلوا ويجب إعادة الاسرى الباقين في الأسر

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنه "فات الأوان بالنسبة للاسرى الذين قتلوا ويجب إعادة الاسرى الباقين في الأسر"، مشددا على وجوب أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني فورا ويتراجع عن القرار الذي اتخذه يوم الخميس بالبقاء في محور فيلادلفيا.

وشدد غالانت على ان "إسرائيل ستحاسب كل قادة حماس".

وفي وقت سابق، أكدت حركة حماس، في بيان ان "المسؤول عن موت الأسرى هو الاحتلال الذي يصر على مواصلة حرب الإبادة والإدارة الأميركية بسبب دعمها للعدوان"، مشددة على ان "الأسرى قتلوا بالقصف الصهيوني وعلى الرئيس الاميركي جو بايدن إن كان حريصا على حياتهم أن يوقف دعمه للعدو".