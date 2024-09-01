حماس: الأسرى قتلوا بالقصف الصهيوني وعلى بايدن إن كان حريصا على حياتهم أن يوقف دعمه لاسرائيل

أكدت حركة حماس، في بيان ان "المسؤول عن موت الأسرى هو الاحتلال الذي يصر على مواصلة حرب الإبادة والإدارة الأميركية بسبب دعمها للعدوان"، مشددة على ان "الأسرى قتلوا بالقصف الصهيوني وعلى الرئيس الاميركي جو بايدن إن كان حريصا على حياتهم أن يوقف دعمه للعدو".
وفي وقت سابق، أعلن بايدن، أنه "تم العثور في قطاع غزة على جثث ستة اسرى خُطِفوا خلال هجوم حماس في 7 تشرين الأول على الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك جثة الإسرائيلي الأميركي هيرش غولدبرغ بولين".
وأضاف بايدن "غاضب وحزين لوفاة بولين بغزة وقادة حماس سيدفعون ثمن هذه الجرائم. وسنواصل العمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن المتبقين".
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