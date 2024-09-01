خارجية اليابان قدمت احتجاجا على اختراق الصين لمياهها الإقليمية

أعربت السلطات اليابانية عن "قلقها واحتجاجها الشديدين" بعد دخول سفينة حربية صينية مياهها الإقليمية، عقب أيام من اتهام طوكيو لبكين بإرسال طائرة عسكرية إلى المجال الجوي الياباني. وشوهدت سفينة تابعة للبحرية الصينية تدخل المياه الإقليمية اليابانية بالقرب من جزيرة كوتشينورابو (جنوب) وتخرج من اتجاه جنوب غرب جزيرة ياكوشيما بعد قرابة ساعتين، وفق وزارة الدفاع اليابانية. وعقب الحادث عبرت وزارة الخارجية عن "قلقها واحتجاجها الشديدين" لدى سفارة الصين في طوكيو. واكدت الوزارة إنها أخذت "في الاعتبار الأنشطة السابقة لسفن بحرية صينية وغيرها في المياه المحيطة باليابان، والاختراق الأخير للمجال الجوي الياباني من طائرة عسكرية صينية".

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