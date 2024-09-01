أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "عملية مطاردة المهاجمين في الخليل مستمرة والجيش يدهم قرية إذنا المجاورة لمكان الحادث"، مؤكدة ان "المهاجمين طلقوا النار من مسافة كيلومتر واحد عن حاجز ترقوميا بالخليل". واضافت :"المسلحون أطلقوا 11 رصاصة على السيارة المستهدفة قرب حاجز ترقوميا غربي الخليل". وفي وقت سابق، اكدت صحيفة "معاريف" مقتل الجريح الثالث من عناصر الشرطة الذين أصيبوا في الهجوم المسلح قرب حاجز ترقوميا غرب الخليل.

كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: مطاردة المهاجمين مستمرة والجيش يدهم قرية إذنا المجاورة لمكان الحادث بالخليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.