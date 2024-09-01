سموتريتش تعليقا على العثور على 6 جثث لأسرى بغزة: سنواصل ضرب حماس حتى تدميرها بالكامل

أكد وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريش تعليقا على العثور على 6 جثث لأسرى بغزة، أنه "سنواصل ضرب حماس حتى تدميرها بالكامل وإعادة أبنائنا".
وتابع :"أدين بشدة محاولات الأحزاب السياسية الرقص على دماء أبنائنا واستخدامها لأغراض سياسية".
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري أن "الجيش الإسرائيلي والشاباك، عثرا الليلة الماضية، على جثث الاسرى كرمل جات، عدن يروشالمي، هيرش غولدبرغ بولين، ألكسندر لوبانوف، ألموج ساروسي، وانتشلوا من نفق تحت الأرض في منطقة رفح، وقد تم اختطافهم في السابع من تشرين الأول الماضي وقتلوا على يد حركة حماس في غزة".
واكد انه "بعد إجراءات تحديد الهوية التي أجراها المعهد الوطني للطب الشرعي والشرطة الإسرائيلية والحاخامية العسكرية؛ وقام فريق الاسرى في دائرة شؤون الموظفين، والمكلف بمرافقة أهالي الاسرى، بتسليم الرسائل للأهالي".
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