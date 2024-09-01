افادت قناة "الجزيرة" عن إلغاء اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي والإعلان عن اجتماع للطاقم الوزاري الأمني المصغر عصرا.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري أن "الجيش الإسرائيلي والشاباك، عثرا الليلة الماضية، على جثث الاسرى كرمل جات، عدن يروشالمي، هيرش غولدبرغ بولين، ألكسندر لوبانوف، ألموج ساروسي، وانتشلوا من نفق تحت الأرض في منطقة رفح، وقد تم اختطافهم في السابع من تشرين الأول الماضي وقتلوا على يد حركة حماس في غزة".

وفي سياق منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة وقوات الامن في هجوم ترقوميا في الخليل.