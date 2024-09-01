شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام مجلس النواب: الشركة المتحدة أبرز أدوات القوة الناعمة المصرية إعلاميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدة أن الشركة حققت نجاحات كبيرة في الوسط الإعلامي تخطت الحدود وأصبح عابرا للقارات.

وأرجعت النائبة هند رشاد، نجاح الشركة المتحدة إلي التنوع، قائلة :" الشركة المتحدة حققت نجاحات كبرى بسبب التنوع والذي يعد سرا لنجاحها" مضيفة :"الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية متميزة وحققت نجاحات كبيرة، وأنا دائما أقول أن التنوع هو سر التميز والنجاح القوى".

وأوضحت أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال الإنتاج الأخير الذي تتضمن انماطا مختلفة أرضي كل الأذواق فضلا عن المهرجات والاحتفاليات التي نظمتها مؤخرا وخاصة مهرجان العلمين الذي كان له أثر في صناعة حالة كبيرة من البهجة والفرحة وتضمن دعما كبيرا للقضية الفلسطينية بعدما أعلنت الشركة تخصيص 60% من أرباح المهرجان لدعم القضية الفلسطينية.

وتصدرت مصر قائمة أكثر 10 دول أفريقية ذات التأثير الأكبر من حيث القوة الناعمة في العالم للعام الجاري، وفقًا لمؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن شركة الاستشارات العالمية "براند فاينانس"، ما يعكس مكانتها المميزة وتأثيرها الإيجابي وسمعتها الطيبة بين الدول.