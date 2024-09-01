شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بـ"الاستعلامات": القاهرة الإخبارية أثبتت تميز خدماتها على مدار الساعة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، إن قناة القاهرة الإخبارية استطاعت في خلال فترة وجيزة منذ نشأتها أن تحقق نجاح كبير فى تعزيز مكانتها كقناة اخبارية تلتزم بأقصى درجات المهنية بل وأصبحت تتربع على عرش الإعلام العربي، بحصولها على جائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024 وذلك بما تمتلكه من مواصفات عالمية حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على توفيرها.



وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" أنه منذ انطلاق قناة القاهرة الاخبارية، فإنها نجحت في تقديم خدماتها الإخبارية على مدار الساعة دون توقف وباحترافية كاملة، مشيرا إلى أنها أصبحت تتصدر محركات البحث العالمية، لما قامت به من تغطية للعديد من الأحداث العالمية، كانت من أبرزها حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، الى جانب تحقيقها للعديد من الانفرادات الإعلامية لدرجة أن هناك قنوات عالمية نقلت عنها، مثل انفراد القناة عند تسليم الأسيرات الإسرائيليات في معبر رفح.



ولفت إلى أنه بالرغم من أن القناة ولدت في ظروف صعبة إلا أنها نجحت في أنها تبرز نفسها في فترة قصيرة وسط الشاشات الاقليمية والعالمية، وأثبتت تميزها بالمهنية والموضوعية منذ اندلاع طوفان الأقصى، موضحا أن قناة القاهرة الاخبارية منذ إنشائها اعتمدت على الدقة والصدق فى نقل الأخبار من قلب الحدث، والتحليل العميق فى تناول الاحداث العالمية، لتصبح فعلا وقولا "عاصمة الخبر" نظرا لاعتمادها على المصادر المتنوعة، وشهود العيان.