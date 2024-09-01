شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق: إكسترا نيوز والقاهرة الأخبارية من أهم أدوات القوة الناعمة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

اعتبرت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، أن القنوات الإعلامية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعلى رأسها القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز، نجحت خلال الفترة الماضية في إثبات نفسها بجدارة على مستوى المنطقة والقارة السمراء، بما حققته من ثقل فى تغطية مختلف الاحداث لحظة بلحظة.



وأشار في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أنهم قدموا تغطية أخبارية متميزة في مختلف الأحداث والتوترات الأخيرة بما يعكس وجود طاقم عمل متميز قادر على إدارة تغطية شاملة متكاملة، موضحة أن "القاهرة الإخبارية" منذ يومها الأول وكان تخطيطها مرتكزا على رؤية محددة عن طريق اختيار فريق جيد من القيادات والمحررين والمراسلين والمذيعين المتواجدين في جميع أنحاء العالم، لنقل الخبروتغطيته بشكل كامل".



وأضافت عميد كلية الإعلام الأسبق: "القاهرة الإخبارية هي قناة إقليمية في الأساس، تعمل بشكل مهني ومحترف في الأساس، وليست قناة مصرية تركز على الشأن المصري بحسب، ولكنها تولي اهتماما كبيرا للقضايا الإقليمية والشأن العربي والعالمي"، وتابعت: أثبت جدارة فى أول اختبار حقيقي وهو طوفان الأقصى".



ونوهت بأنها نجحت في أن تكون مصدرا مهنيا تنقل عنه قنوات دولية كبري وسط تلك المنافسة الإعلامية، مشددة أن القاهرة الأخبارية أثبتت كفاءة وجدارة في تغطياتها الميدانية، بالإضافة إلى ما يتم من تحليلات وتغطية بمشاركة ضيوف ومعلقين، وحققت نجاحات ملموسة ينبغي أن يتم بناء تطوير عليها أكبر خلال الفترة القادمة حيث اتسمت بأداء متميز لا يقل عن أي قناة إخبارية تعمل لمدة سنوات طويلة.

وتصدرت مصر قائمة أكثر 10 دول أفريقية ذات التأثير الأكبر من حيث القوة الناعمة في العالم للعام الجاري، وفقًا لمؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن شركة الاستشارات العالمية "براند فاينانس"، ما يعكس مكانتها المميزة وتأثيرها الإيجابي وسمعتها الطيبة بين الدول.