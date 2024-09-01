شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: القاهرة الإخبارية إحدى أدوات القوة الناعمة وأعادت الريادة الإعلامية المصرية للصدارة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن قناتى القاهرة الإخبارية واكسترا نيوز، قدمتا خلال الفترة الماضية تغطية إعلامية متميزة جعلتهما تفرضان تواجدهما الإعلامي وسط كبريات القنوات العربية والدولية خلال فترة وجيزة.

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات ل"الخليج 365"، أن القاهرة الإخبارية واكسترا نيوز قدما تغطية احترافية متميزة واعتمدا شعار الدقة والمصداقية والموضوعية والمصادر الموثقة وشهود العيان في نقل كافة الأحداث، متابعا :" وهو ما أثبتته أحداث غزة والقضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى النجاحات السابقة للقاهرة الإخبارية، نجحت خلال هذه الأحداث أن تفرض المهنية على الجميع، وكانت منبرا للمهنية والمصداقية".

وذكر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن قناة القاهرة الإخبارية أعادت الريادة الإعلامية المصرية الى الصدارة، لافتا الى أن قناة القاهرة الإخبارية تمتلك العديد من الكوادر المهنية في كافة مجالات الإنتاج الإعلامى سواء كان مذيعين أو مراسلين أو مصورين، و أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت نجاحا مبهرا في تأسيس قناة القاهرة الإخبارية.

وتصدرت مصر قائمة أكثر 10 دول أفريقية ذات التأثير الأكبر من حيث القوة الناعمة في العالم للعام الجاري، وفقًا لمؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن شركة الاستشارات العالمية "براند فاينانس"، ما يعكس مكانتها المميزة وتأثيرها الإيجابي وسمعتها الطيبة بين الدول.