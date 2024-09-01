عودة: الكنيسة لا تسكت عن الظلم ولا تغطي الجريمة ولا تمالىء الحاكم إن ضل أو ظلم

أشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس الياس عودة، في عظته خلال قداس الاحد، الى انه "هناك عدة أنواع من الحروب، لكن المجدية بينها هي حرب الإنسان الداخلية التي تنشأ بسبب الكراهية والحقد والغضب والكبرياء والحسد. لذلك، فإن صلواتنا وطلباتنا من أجل جميع الناس، وطاعتنا الصادقة للمسؤولين الذين لم يكن لهم سلطان إلا بسماح من الله، تعطي سلاما للقلب والنفس، فنكون بذلك أبناء حقيقيين لرئيس السلام"،

واضاف :"كما ندعو ربنا في صلواتنا. منذ نشأتها، وطيلة تاريخها، ما انفكت الكنيسة تشجع على المواطنة الصالحة. الكنيسة تنشىء أبناءها على الإخلاص لأوطانهم وخدمتها واحترام قوانينها وتطبيقها، وعلى احترام مواطنيهم. لكن الكنيسة لا تسكت عن الظلم ولا تغطي الجريمة، ولا تمالىء الحاكم إن ضل أو ظلم أو أخطأ لأن هذا من صلب رسالتها الشاهدة للحق. الكنيسة تعمل من أجل أن يتحقق ملكوت الله على الأرض ويحل السلام فيها. «ليأت ملكوتك...كما في السماء كذلك على الأرض» هذا ما نقوله في الصلاة الربانية. لذا، ما تسعى إليه الكنيسة ليس إخضاع الدولة لسلطانها بل حث السلطات الزمنية على العمل وفقا للمشيئة الإلهية الداعية إلى المحبة والعدل والخير والسلام والإستقامة والمساواة والإحتضان وحسن الرعاية. ينبغي على الدولة في مفهوم الكنيسة أن تكون خاضعة لله، عاملة بوصاياه لا بأية وصايا أخرى".

واكد إن "علاقتنا مع الآخرين يجب ألا تقوم على أساس المنفعة المادية أو المصلحة، ولا على أساس الخوف، بل على أساس إلهي، إذ نلتقي مع الجميع ونعمل من أجل خلاص الجميع مثل إلهنا المحب البشر، الأمر الذي يدعونا إليه أيضا الذهبي الفم في شرحه لرسالة اليوم قائلا: "الحسن والمقبول لدى مخلصنا هو الصلاة من أجل جميع الناس. هذه هي إرادته. تمثلوا بالله، فإنه يريد أن جميع الناس يخلصون. هذا هو سر صلاة الإنسان من أجل الجميع. فإن كان الله يريد أن جميع الناس يخلصون، فلترد أنت أيضا ذلك. وإذ تكون هذه إرادتك، فصل لتتحقق رغبتك هذه التي تقود إلى الصلوات".

وتابع :"بعض المؤمنين في أيامنا ينتقدون إخوتهم الذين يصلون من أجل الآخرين ذوي الإعتقادات المختلفة، لا بل يهرطقونهم علانية، فيما الصلاة من أجلهم تعني التضرع إلى الله كي ينير أذهانهم ويوقظ ضمائرهم ليسلكوا في الطرق المستقيمة. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: «لا تخف من أن تصلي من أجل الأمم، فإن الله يريد ذلك، إنما خف من أن تصلي ضد أحد، إذ إن الله لا يريد هذا. إن كنت تصلي من أجل الوثنيين فالطبع يلزمك أيضا بالصلاة من أجل الهراطقة. فلنصل من أجل الجميع ولا نضطهد أحدا".

وختم: "دعوتنا اليوم أن نخلص لوطننا ونعمل بصدق وتفان من أجل خيره، متخلين عن نرجسيتنا ومصالحنا، وأن نحب الجميع بلا استثناء، لأننا إذا لم نحب الجميع كما أحب مخلصنا العالم أجمع وبذل نفسه من أجله على الصليب، فلن نكون مستحقين أن ندعى مسيحيين".